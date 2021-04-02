Российского вратаря нокаутировал партнер по команде

Илья Самсонов не отыграл и минуты в матче НХЛ

Уже на первой минуте матча регулярного чемпионата НХЛ между Вашингтоном и Айлендерс случился курьезный эпизод, который имел серьезные последствия. Голкипера столичного клуба Илью Самсонова нокаутировал свой же игрок.

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Самсонов выехал за ворота, чтобы выбросить шайбу и в него на полной скорости врезался Ти Оши. Голкипер упал на лед и долгое время не поднимался. Его сразу же заменили и отправили проверить на сотрясение мозга.

"Небольшое недопонимание по поводу игры с шайбой. Самсонов хотел ее выбросить. А я думал, что он собирался шайбу оставить мне", – прокомментировал эпизод Оши.

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