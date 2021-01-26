Российскому лыжнику-хулигану грозит тюрьма в Финляндии

Звезде российских лыжных гонок грозит тюремнй срок. Александр Большунов поскандалил на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Большунов боролся за второе место с финном Йони Мяки. На финишной прямой россиянин ударил соперника палкой. А затем после финиша специально сбил с ног Мяки. Произошедшим заинтересовалась полиция.

По слухам, на Большунова подали два заявления, его обвиняют в нанесении увечий. А это уже уголовное дело.

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Финский юрист Оскар Линдберг рассказал, какой тюремный срок может грозить российскому лыжнику.

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"Во-первых, после финиша Большунов повалил Мяки на землю. В финском уголовном праве это обычно воспринимается как нападение средней или малой тяжести. За это ему может грозить штраф или лишение свободы до двух лет.

Во-вторых, ударить кого-либо лыжной палкой также будет равносильно нападению с нанесением вреда здоровью легкой или средней степени тяжести, о чем говорилось выше.

Оба преступления Большунова будут рассматриваться как одно, так как они были совершены непосредственно друг за другом. Если Большунов будет осужден за оба преступления, то максимальная санкция для него может составить до двух лет и восьми месяцев лишения свободы", – цитирует юриста "Матч ТВ".