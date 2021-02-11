Румынского арбитра простили за слово "негр" в адрес темнокожего игрока

Также не будет наказан футболист, обозвавший арбитров цыганами

УЕФА снял с румынского арбитра Себастьяна Колцеску обвинения в проявления расизма в матче Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Истанбулом". Также не будут наказаны другие участники инцидента в Париже. Впрочем, против рефери еще не закрыли дело относительно нецензурной лексики.

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"Согласно румынской газете PRO Sport, УЕФА относительно инцидента в матче между "ПСЖ" и "Истанбул" с участием румынских судей пришел к выводу, что это не был случай проявления расизма!

В отношении Колтеску, Совре или Окан Бурука, которые участвовали в споре, не будут применены дисциплинарные меры", – написал журналист Эмануэль Рошу в Twitter.

Напомним, после одного из эпизодов лавка "Истанбула" осталась недовольна решением арбитра. Особенно активно возмущался помощник главного тренера "Истанбула" Пьер Вебо. Кольцеску донес Хацегану на камерунца, при этом, указывая на Вебо, использовал слово negro.

Позже история получила свое продолжение. Оказывается, "жертва расизма" Пьер Вебо сам называл румынских судей цыганами.