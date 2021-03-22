"Русским надо сосредоточиться на водке": в Италии заценили форварда, которого списали в России

Болельщики итальянского клуба "Беневенто" высмеяли российскую Премьер-лигу (РПЛ), комментируя результативность арендованного у московского ЦСКА нападающего Адольфо Гайча. Вчера Гайч забил "Ювентусу" и принес своей команде победу в Серии А.

Итальянские фанаты обратили внимание на то, что за пять матчей в чемпионате Италии форвард забил больше мячей (2), чем за пять месяцев в РПЛ (0). Пользователи посчитали, что в России не разбираются в футболе.

"Поехать в Россию значит угробить карьеру", "Фанаты ЦСКА говорили, что Гайч хочет убить русских. Вам надо сосредоточиться на водке, а о футболе больше не говорить", "Невероятно, что этого потрясающего форварда с большим будущим отправили в Россию. Его ждут сильные команды в Европе", – пишут болельщики в соцсетях.

Реклама

Гайч перешел в ЦСКА из "Сан-Лоренсо" летом 2020 года. Сумма трансфера форварда составила 8,5 миллиона евро. Он принял участие в 13 матчах РПЛ и отдал одну результативную передачу. В январе "Беневенто" арендовало футболиста на шесть месяцев с опцией выкупа, если тот сыграет 50 процентов матчей.

Читайте также: Игрок "Эвертона" запретил сыну носить футболку Роналду

Смотрите, как Гайч забивал "Ювентусу":