"Русский витязь" на диете: Поветкин оказался легче Уайта за сутки до боя

Состоялась традиционная процедура взвешивания российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта накануне их завтрашнего поединка. За день до боя весы под "Русским витязем" показали 103,5 кг, вес "Похитителя тел" составил 112,1 кг.

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Таким образом, Уайт будет тяжелее своего соперника на 8,6 кг, а ведь за последние сутки боксеры наберут еще по пару кило.

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Напомним, что летом 2020 года Поветкин нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом WBC, а тот нокаут был признан лучшим в 2020 году.

41-летний Поветкин провел 39 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, еще один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.