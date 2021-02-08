Ряды украинцев на Australian Open продолжают редеть: проиграл лучший

Сергей Стаховский сражался с более сильным сербом, но уступил в "марафоне"

Всего одна Элина Свитолина осталась из украинцев в одиночной сетке Открытого чемпионата Австралии уже после первого игрового дня. Сегодня утром Костюк проиграла россиянке Кудерметовой, а чуть позже ее участь повторил и лучший наш теннисист Сергей Стаховский.

Напомним, в январе Стах прошел три раунда квалификации в Катаре, но не смог одолеть серба Душана Лайовича в первом круге "основы". 35-летний киевлянин дал настоящий бой 26-й ракетке мира, хотя сам находится лишь на 201-й позиции. События разворачивались, как на качелях, но завершились победой 30-летнего соперника в пяти сетах – 5:7, 6:4, 6:3, 5:7, 6:4.

Изначально матч Стаховского был запланирован на вторник: даже еще вчера вечером он значился в расписании на 9 февраля. Но затем организаторы сделали несколько переносов, и украинцу пришлось играть в понедельник. Поединок же Свитолиной в первом раунде состоится во вторник.

На днях звезды нашего тенниса устроили веселый ужин в Мельбурне.

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Также в Мельбурне выступят две наши пары среди женщин.

Смотрите сюжет о том, как Сергей стал профессиональным теннисистом: