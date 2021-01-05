Рыдал на коленях: смотрите, что случилось с тренером "Саутгемптона" после "Ливерпуля"

В последнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" сенсационно проиграл "Саутгемптону" (0:1), пропустив гол на второй минуте. А главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль после финального свистка рыдал на коленях, словно только что выиграл Лигу чемпионов или хотя бы АПЛ.

После матча 53-летний австрийский специалист объяснил свое невероятно эмоциональное поведение:

"У меня были слезы на глазах из-за ветра! Когда ты видишь, как твои подопечные борются изо всех сил — испытываю невероятную гордость. Для победы тебе нужна идеальная игра против "Ливерпуля". Это был напряженный матч, мой голос почти пропал. Ребята устали, отдав много сил, но верили в то, что делают", — цитирует тренера BBC.

Ральф Хазенхюттль рыдал на коленях / Фото: Reuters

Напомним, что Хазенхюттль возглавил "Саутгемптон" в 2018 году, а до этого работал только с немецкими клубами. Последний из которых – "Лейпциг". Теперь после 17-ти туров чемпионата Англии "святые" занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. "Ливерпуль" остался лидером (33 балла), но "МЮ" имеет столько же очков и игру в запасе.

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