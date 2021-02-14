С кем выпивал Селезнев: полный список

В одной компании со скандальным нападающим были Милевский, Воронин и трое звездных россиян

Стал известен полный список футбольных знаменитостей, с которыми встречался и выпивал Евгений Селезнев перед скандальным изгнанием из "Колоса".

Как сообщает "Великий футбол", это были форвард "Миная" Артем Милевский, ассистент главного тренера московского "Динамо" Андрей Воронин, а также бывшие футболисты сборной России – Андрей Аршавин, Владислав Радимов и Александр Самедов.

Их встреча состоялась за два дня до того, как Селезнев досрочно покинул сборы "Колоса" в Турции.

Сам Селезнев, комментируя обвинения в нарушении режима, заявил "Великому футболу": "Ну, мы выпили. Как много? Я не мерял. Ну, пару бокалов выпил. Ну, я же не считал бокалы. Ну, сидим за разговором, собралось шесть-семь очень известных людей. Но сыграть в товарищеском матче мне не позволили ахиллы (а не выпитое). Любой доктор подтвердит".

Интересно, что, несмотря на грянувший скандал, велика вероятность, что Селезнев останется в "Колосе".Он просит прощения – и в клубе из Ковалевки его вполне могут простить.

"Руслан Владимирович, – обратился Селезнев к тренеру "Колоса" Костышину. – Я хочу извиниться за свой характер, вспыльчивость, а также за то, что так воспринял ситуацию и не стал разговаривать, а вместо этого сел в самолет и улетел. Я готов признать свою вину"

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