С ним все в порядке? Усик заговорил со своим поясом и даже читает ему перед сном

Боксер относится к своему чемпионскому поясу как к живому

С Александром Усиком происходит что-то странное. В ожидании окончательного решения о бое с Джо Джойсом украинский боксер начал разговаривать с неодушевленным предметом. А именно – со своим чемпионским поясом WBC.

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Усик называет свой пояс "Царем", спрашивает у него: "О, братан, как дела?", а еще, чтобы пояс не скучал, боксер его просвещает. Может, в детстве спортсмен на наигрался с тамагочи?

- О, па, а что ты делаешь? – спрашивает у лежащего на диване Усика дочка.

- Книгу другу читаю.

- А как друга зовут?

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- WBC, – отвечает боксер.

Вот такие разговоры сейчас происходят у Усика дома. Видео своего общения с поясом боксер поделился в Instagram.

Усик и его пояс WBC Видео: Instagram

Напомним, Усик хотел бы провести следующий бой в Киеве на "Олимпийском". "По дате боя пока нет точного понимания, возможно, это будет начало июня", – говорят в команде украинца.

"В Киеве ты не мог бы наполнить ванну, не говоря уже о стадионе", – отреагировал на это Джо Джойс, пригласив Усика подраться в Великобританию.

После этого Усик заявил, что готов встретиться с Джойсом хоть на Марсе.