С поля увели врачи: лидер "Динамо" не доиграл матч с "Колосом" из-за болезненной травмы

Виктор Цыганков мог открыть счет, но затем был заменен уже в первом тайме

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков травмировался уже в первом тайме 1/4 финала Кубка Украины против "Колоса". Поединок проходит на НСК "Олимпийский" в присутствии зрителей. "Динамо" – "Колос" онлайн доступен на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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На 14-й минуте у Цыганкова был отличный момент, чтобы открыть счет, но его удару метров с 15-ти немного не хватило точности. Однако в середине тайма полузащитник с болезненной гримасой опустился на газон из-за проблем с левой ногой. А на 23-й минуте Виктор покинул поле с помощью врачей при счете 0:0. Вместо него вышел Жерсон Родригес.

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Напомним, что "Динамо" – действующий победитель турнира. В финале Кубка Украины-2020 киевляне по пенальти обыграли "Ворсклу", выиграв последний трофей перед приходом на тренерский пост Мирчи Луческу.

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