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"С украинцами сыграли злую шутку": прогноз из Москвы на матч ЧМ-2022 с Францией

24 марта, 20:07

Елена Павлова

Максим Калиниченко считает, что команда Шевченко сделала выводы после осеннего спарринга, но ей будет трудно

Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на первый поединок отбора на ЧМ-2022 между Францией и командой Андрея Шевченко. Матч против чемпионов мира пройдет на "Стад де Франс" в Париже без зрителей. Онлайн-трансляция Франция – Украина идет на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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"Очень тяжелый выезд для команды Шевченко. Жребий сыграл злую шутку с украинцами. Они недавно играли с французами в товарищеском матче, где без шансов были разгромлены – 1:7. И вот Украина снова летит во Францию. Само собой, тренерский штаб команды сделает выводы. Да и проблем с составом не будет, как полгода назад. Но все равно против сборной Франции одних выводов и основного состава не хватит", – заявил Калиниченко Всепроспорт.ру

Тренировка сборной Украины / Фото: Reuters

Вместе с тем бывший полузащитник отметил, что украинцы уже доказали в прошлом году, что способны давать бой топ-сборным: "Крупный проигрыш Франции тогда был исключением. В основном команда Шевченко выступала более уверенно, отвечая всегда одним или двумя голами".

Андрей Шевченко и Александр Зинченко / Фото: УАФ

"Украина будет биться. Но фаворитами я все равно вижу французов. Молодые звезды добавили этой команде мощи. Тем более, в первой игре квалификации Франция вряд ли будет расслаблена. Она серьезно отнесется к этому матчу. Конечно, сам я буду болеть за Украину. Но в нынешних футбольных реалиях ей будет очень тяжело", — считает Калиниченко.

Смотрим стрим матча Франция – Украина! Обсуждаем матч вместе.

Ранее Калиниченко, который сейчас работает в Москве, заявил, что украинцы всегда играли в футбол лучше россиян.

Смотрите, как Франция и Украина играли в прошлом году

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