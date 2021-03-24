"С украинцами сыграли злую шутку": прогноз из Москвы на матч ЧМ-2022 с Францией

Максим Калиниченко считает, что команда Шевченко сделала выводы после осеннего спарринга, но ей будет трудно

Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на первый поединок отбора на ЧМ-2022 между Францией и командой Андрея Шевченко. Матч против чемпионов мира пройдет на "Стад де Франс" в Париже без зрителей. Онлайн-трансляция Франция – Украина идет на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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"Очень тяжелый выезд для команды Шевченко. Жребий сыграл злую шутку с украинцами. Они недавно играли с французами в товарищеском матче, где без шансов были разгромлены – 1:7. И вот Украина снова летит во Францию. Само собой, тренерский штаб команды сделает выводы. Да и проблем с составом не будет, как полгода назад. Но все равно против сборной Франции одних выводов и основного состава не хватит", – заявил Калиниченко Всепроспорт.ру

Тренировка сборной Украины / Фото: Reuters

Вместе с тем бывший полузащитник отметил, что украинцы уже доказали в прошлом году, что способны давать бой топ-сборным: "Крупный проигрыш Франции тогда был исключением. В основном команда Шевченко выступала более уверенно, отвечая всегда одним или двумя голами".

Андрей Шевченко и Александр Зинченко / Фото: УАФ

"Украина будет биться. Но фаворитами я все равно вижу французов. Молодые звезды добавили этой команде мощи. Тем более, в первой игре квалификации Франция вряд ли будет расслаблена. Она серьезно отнесется к этому матчу. Конечно, сам я буду болеть за Украину. Но в нынешних футбольных реалиях ей будет очень тяжело", — считает Калиниченко.

Смотрим стрим матча Франция – Украина! Обсуждаем матч вместе.

Ранее Калиниченко, который сейчас работает в Москве, заявил, что украинцы всегда играли в футбол лучше россиян.

Смотрите, как Франция и Украина играли в прошлом году