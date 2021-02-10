Версія українською
$ 27,64
33,44

С вертухи впечатал в стену: эффектный нокаут на глазах у Хабиба

10 февраля, 22:11

Александр Трикиша

Один удар решил исход всего поединка

Эффектным нокаутом завершился поединок между дагестанскими бойцами смешанных единоборств Али Дикаевым и Герги Шахрурамазановым на турнире промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship 33 в Москве. Естественно, звезда UFC лично посещает все подобные мероприятия.

Читайте также: Как креативно отметить День влюбленных 14 февраля – 14 советов на все случаи жизни

Уже в первом раунде Шахрурамазанов с разворота ногой пробил точно в голову сопернику. Тот врезался в стену и упал на канвас без чувств. Бой на этом был прекращен, а Али еще долго не мог прийти в себя.

Интересно, что Дикаев должен был драться против другого соперника, однако в последний момент случилась замена и его соперником стал Шахрурамазанов, сообщает championat.com.

Ранее мы писали, что боец задушил соперника до конвульсий изз-за грязного поступка. Вместо приветствия Сагар Кашьяп набросился на Шивама Кумара и стал душить.

Новости на эту же тему:

Боец задушил соперника до конвульсий благодаря грязному поступку Хабиб имеет в UFC своих людей и готов отдать чемпионский пояс, но с условием Лицо – кошмар, но какая фигура! Девушка из ММА изменилась до неузнаваемости Страус арестован за нападение на свою интимную подругу
нокаут MMA смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Сколько украинцев поддержали санкции против каналов Межведчука
Когда морозы отступят: синоптик назвала дату потепления в Украине
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать