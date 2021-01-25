Версія українською
$ 28,16
34,25

Саблистка-красавица Харлан, показала, что ее парень делает по ночам

25 января, 12:20

Андрей Фоменко

Украинская чемпионка проводит время на отдыхе с возлюбленным-итальянцем

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан надолго застряла в Италии. Там 30-летняя украинка наслаждается отпуском в компании со своим парнем Луиджи Самеле. Минувшей ночью Оля поделилась забавным видео, подловив любимого за поеданием бутерброда.

Напомним, Харлан – лучшая фехтовальщица года в мире пятый раз.

"Посмотри, который час", – вопрошает девушка Луиджи со смехом, тогда как он аппетитно расправляется с едой. Харлан подчеркнула время – час ночи. Однако это не стало помехой итальянскому фехтовальщику. Так что вместо "последний танец" на кадрах проступает надпись "последний сэндвич".

Харлан снимает, как Луиджи ест бутер Видео: Instagram

Интересно, что при этом девушка подчеркнула, что она не ела бутерброд, а только ее парень. И пожелала всем спокойной ночи.

Недавно Оля также поделилась своей радостью от снега в Италии: "Быть счастливой, как ребенок, от таких мелочей".

Ранее мы писали, как звездная саблистка веселится с парнем в Италии: "Придумали игру, поссорились и не разговаривали".

Смотрите, как Оля и Луиджи наряжали елку:

Харлан и ее возлюбленный Видео: Instagram

Новости на эту же тему:
еда парень ночь бутерброд фехтование Ольга Харлан сэндвич

Реклама

Новости партнеров

Известная фитнес-модель не вместила грудь в купальник
Найоригінальніші імена дітей 2020 року назвали у Мін’юсті
Алину Гросу заподозрили в романе с российским актером