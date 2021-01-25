Саблистка-красавица Харлан, показала, что ее парень делает по ночам

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан надолго застряла в Италии. Там 30-летняя украинка наслаждается отпуском в компании со своим парнем Луиджи Самеле. Минувшей ночью Оля поделилась забавным видео, подловив любимого за поеданием бутерброда.
Напомним, Харлан – лучшая фехтовальщица года в мире пятый раз.
"Посмотри, который час", – вопрошает девушка Луиджи со смехом, тогда как он аппетитно расправляется с едой. Харлан подчеркнула время – час ночи. Однако это не стало помехой итальянскому фехтовальщику. Так что вместо "последний танец" на кадрах проступает надпись "последний сэндвич".
Интересно, что при этом девушка подчеркнула, что она не ела бутерброд, а только ее парень. И пожелала всем спокойной ночи.
Недавно Оля также поделилась своей радостью от снега в Италии: "Быть счастливой, как ребенок, от таких мелочей".
Ранее мы писали, как звездная саблистка веселится с парнем в Италии: "Придумали игру, поссорились и не разговаривали".
Смотрите, как Оля и Луиджи наряжали елку:
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