Самая горячая фанатка американского футбола: смотрите, не обожгитесь

Знаменитая модель Джулианна Киссинджер оказалась заядлой болельщицей американского футбола. Девушка с португальскими и немецкими корнями выстроила успешную карьеру в модельном бизнесе и имеет более шести миллионов поклонников в соцсетях.
Выбор фанатов объяснить не трудно. Вы только посмотрите, какими фото Джулианна делится со своими поклонниками в Instagram.
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