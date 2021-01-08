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Самая популярная ринг-герл показала видео без нижнего белья и привела фанатов в экстаз

8 января, 23:27

Александр Трикиша

Девиз Мерседес в соцсетях: больше обнаженных фото и никакой цензуры!

Ринг-герл промоушена по смешанным единоборствам Bellator Мерседес Террелл является самой популярной среди всех своих коллег по количеству подписчиков в Instagram. Девушка может похвастаться 589 тысячами фанатов. Не все профессиональные спортсмены имеют столько поклонников. Для сравнения, посмотрите на ТОП-10 самых популярных украинских спортсменов в Instagram.

Но рецепт успеха Мерседес достаточно простой – больше обнаженных фото и никакой цензуры. Например, на последнем опубликованном видео девушка снялась без нижнего белья на лосины и засветила интимное место. Фанаты девушки были в экстазе.

Mercedes Terrell | Wild Woman (@mercedesterrell)

Благодаря контракту с Bellator девушка имеет возможность путешествовать по всему миру, что только способствует росту ее поклонников.

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девушка WAGs ринг-герл

Источник: Сегодня|Спорт

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