Самая популярная ринг-герл показала видео без нижнего белья и привела фанатов в экстаз

Ринг-герл промоушена по смешанным единоборствам Bellator Мерседес Террелл является самой популярной среди всех своих коллег по количеству подписчиков в Instagram. Девушка может похвастаться 589 тысячами фанатов. Не все профессиональные спортсмены имеют столько поклонников. Для сравнения, посмотрите на ТОП-10 самых популярных украинских спортсменов в Instagram.
Но рецепт успеха Мерседес достаточно простой – больше обнаженных фото и никакой цензуры. Например, на последнем опубликованном видео девушка снялась без нижнего белья на лосины и засветила интимное место. Фанаты девушки были в экстазе.
Благодаря контракту с Bellator девушка имеет возможность путешествовать по всему миру, что только способствует росту ее поклонников.
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