Самая сексуальная фанатка Малиновского. И речь не о его жене

Итальянская модель и телеведущая Франческа Брамбилла является, пожалуй, самой сексуальной фанаткой футбольного клуба "Аталанта", за который выступает украинец Руслан Малиновский. Девушка давно перебралась в Рим, но остается верно болельщицей клуба из родного Бергамо.
Франческа имеет огромную армию поклонников. Только на ее страницу в Instagram подписано более 1 миллиона фанатов и это неслучайно – только посмотрите, какими фото балует своих подписчиков Брамбилла:
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