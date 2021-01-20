Самая сексуальная фанатка Малиновского. И речь не о его жене

Клуб из Бергамо может похвастаться фанаткой, которая имеет свою армию болельщиков

Итальянская модель и телеведущая Франческа Брамбилла является, пожалуй, самой сексуальной фанаткой футбольного клуба "Аталанта", за который выступает украинец Руслан Малиновский. Девушка давно перебралась в Рим, но остается верно болельщицей клуба из родного Бергамо.

Франческа имеет огромную армию поклонников. Только на ее страницу в Instagram подписано более 1 миллиона фанатов и это неслучайно – только посмотрите, какими фото балует своих подписчиков Брамбилла:

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