Самая сексуальная мамочка украинского футбола раскрыла секрет своей формы

Супруга полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Тараса Степаненко Маргарита, которую, вне сомнения, можно назвать самой сексуальной мамочкой в отечественном футболе, рассказала и показала, как ей удается держать себя в потрясающей форме.
Брюнетка, недавно поразившая своей фигурой на Мальдивах, опубликовала фото после занятия в тренажерном зале, которым оснащен их дом под Киевом. Компанию красотке Маргарите составил ее супруг Тарас.
В нем и кроется секрет!
"Когда я теряю спортивную мотивацию, вливается муж, и приходится стараться тренироваться", – рассказала в Instagram Маргарита Степаненко.
Между тем едва ли не каждый второй подписчик Маргариты в комментариях отмечает, насколько они с Тарасом похожи. "Как брат и сестра", – утверждают фолловеры.
Смотрите, как Маргарита ослепляла на Мальдивах
Отметим, что Тарас и Маргарита Степаненко воспитывают трех сыновей – Ярослава (7 лет), Святослава (6 лет) и Мирона (3 года). Старшего родители назвали в честь Ярослава Мудрого и прошлой осенью отдали в Международную французскую школу в Киеве.
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