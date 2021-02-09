Самая сексуальная "ракетка" мирового тенниса, которую вы не увидите на Australian Open

Дочка знаменитого украинского хоккеиста Ангелина Шахрайчук совмещает выступления на корте с карьерой модели

Этой украинки нет среди участниц Australian Open, стартовавшего в Мельбурне. А жаль! Она бы точно удостоилась звания главной секс-бомбы первого турнира года из серии "Большого шлема".

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Ангелина Шахрайчук в свое время подавала неплохие надежды в теннисе. Но в последние годы девушка больше занята учебой в США и карьерой Instagram-модели, очаровывая фолловеров своим бюстом.

Впрочем, завязывать с теннисом 21-летняя украинка, заработавшая на корте 8156 долларов призовых и добивавшаяся 810-й строчки мирового рейтинга, не спешит.

Более того, в начале 2021 года на ее странице в соцсетях теннисные фотографии даже вытеснили кадры неспортивного характера.

"Сфокусирована", – так описывает свое нынешнее состояние Ангелина, видимо, подразумевая концентрацию на теннисе

Королева корта!

Какие ноги!

Отличная позиция для приема! – пишут в комментариях под фото фолловеры Ангелины Шахрайчук

Добавим, что Ангелина Шахрайчук является дочкой известного украинского хоккеиста Вадима Шахрайчука, который сыграл свыше ста матчей за национальную сборную и в свое время становился победителем европейского Кубка чемпионов.

Смотрите больше фото Ангелины Шахрайчук

Отметим, что уже на старте Australian Open Украина осталась без Марты Костюк, проигравшей россиянке Веронике Кудерметовой. Зато во второй раунд соревнований пробилась Элина Свитолина.