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Самая сексуальная спортсменка мира, о которой вы даже не слышали. А зря!

22 февраля, 12:06

Александр Трикиша

Мать четырех детей удивит любого

Популяный журнал FHM недавно признал Джалу Сью самой сексуальной спортсменкой мира, но вы вряд ли о ней слышали. – чемпионка по паддлбордингу из США, однако мировую популярность красотка приобрела благодаря карьере супермодели.

Паддлбординг – это разновидность серфинга. Участники соревнуются на модернизированных досках для серфинга, они могут лежать, стоять или опираться на колени и грести руками или веслом.

Но самое уникальное, что Джале – 41 год, она мать четверых детей! "Никто не верит мне, когда я говорю им, что мне 41 год. Я говорю им, что мои дети сохраняют мою молодость. Мне льстят все добрые слова обо мне, но больше всего для меня значит моя роль "мамы", – признавалась как-то в интервью fhmsweden красотка.

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Источник: Сегодня|Спорт

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