Самая сексуальная в реслинге: красотка-каскадер сводит с ума своими бикини

Звезда реслинга Челси Грин взрывает социальные сети своими фотографиями в купальнике. Маленькое розовое бикини 29-летней канадки и кожаная куртка произвели фуров среди ее фоловеров и быстренько перекочевали на страницы мировых таблоидов. Ранее мы писали, что рестлер поджег соперника прямо во время шоу.

Челси успела принять участие во многих борцовских шоу Северной Америки, была чемпионкой по различным версиям. В 2014 году произошло ее первое появление в профессиональном рестлерском промоушене WWE. Но в 2015 году она покинула компанию. А свой полноценный контракт с WWE подписала в 2018-м.

Грин дебютировала в телевизионной программе SmackDown от WWE в ноябре этого года, но сломала запястье и была вынуждена прервать выступления. Сейчас она восстанавливается после операции в компании своего жениха. В прошлом году Челси объявила о помолвке с рестлером Мэттью Кардоной.

Отметим, что многие болельщики считают Грин самой красивой и самой сексуальной рестлершей промоушена. Также Челси работает моделью и каскадером в кино.

Ранее мы писали, что знаменитый рестлер-"людоед" скончался от коронавируса.

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