Самая сексуальная журналистка Литвы: любит мотогонки, бокс и продает интимные фото

Любители спорта в Литве хорошо знают Викторию Малисаускайте. Эффектная красотка начинала карьеру в роли ринг-герл в различных соревнованиях по единоборствам, а сейчас появляется в ринге в качестве журналистки. Также Виктория любит экстремальные виды спорта и даже сама садится за руль мотоцикла.
Невероятные внешние данные позволили девушке заработать огромную популярность у фанатов и поправить финансовое положение. Виктория не стесняется продавать свои интимные фото на специализированном сайте всего за 26 долларов в месяц. А вот такие фото она выкладывает на свою страницу в Instagram:
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