Версія українською
$ 27,77
33,28

Самая сексуальная журналистка Литвы: любит мотогонки, бокс и продает интимные фото

8 февраля, 23:53

Александр Трикиша

С такой красоткой следить за спортом намного приятнее

Любители спорта в Литве хорошо знают Викторию Малисаускайте. Эффектная красотка начинала карьеру в роли ринг-герл в различных соревнованиях по единоборствам, а сейчас появляется в ринге в качестве журналистки. Также Виктория любит экстремальные виды спорта и даже сама садится за руль мотоцикла.

Невероятные внешние данные позволили девушке заработать огромную популярность у фанатов и поправить финансовое положение. Виктория не стесняется продавать свои интимные фото на специализированном сайте всего за 26 долларов в месяц. А вот такие фото она выкладывает на свою страницу в Instagram:

Читайте также:

Новости на эту же тему:

"Валентинка" из ягодиц: дочь легенды российского спорта готова ко Дню влюбленных "Непередаваемые чувства": красотка рассказала, как игрок "Шахтера" делал ей предложение Беременная жена футболиста зажигательным танцем отметила долгожданную встречу Самая сексуальная мамочка украинского футбола раскрыла секрет своей формы
девушка журналистка красотка WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Главнокомандующий ВСУ Хомчак стал отцом — детали
Голубовская - о том, кому не нужно делать прививку от COVID-19
Обзавидуешся: 54-летняя Сальма Хайек сфотографировалась в бикини