Самая завидная невеста спорта нежится на солнце в огненном купальнике

Наоми Осака за прошлый год заработала более 37 миллионов

Четырехкратная победительница турниров "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака отдыхает после ударного начала года и побаловала своих фоловеров фото в красном купальнике. Спортсменка загорает около своего дома в Калифорнии. А в феврале Осака выиграла Australian Open 2021, выбив из борьбы легендарную Серену Уильямс.

В финале Австралии-2021 Осака уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди – 6:4, 6:2. При этом 23-летняя японка выиграла все четыре финала турниров "Большого шлема", в которых участвовала. Лучшего результата смогла добиться за последние десятилетия только Моника Селеш — у нее шесть трофеев в первых шести финалах в 1990–1992 годах.

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После первого "шлема" этого года Наоми стала второй ракеткой мира и возглавила чемпионскую гонку WTA. Пока в женском рейтинге лидирует австралийка Эшли Барти. Кстати, в прошлом году японка стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, заработав 37,4 млн долларов, из них 34 млн – это спонсорские контракты. Вот это завидная невеста!

Ранее звездная теннисистка стала совладельцем лучшего футбольного клуба США.

Наоми Осака Видео: Instagram