Самба для Луческу! Динамо нашло бриллиант в Сенегале

Киевское Динамо нашло усиление в Сенегале. 18-летний центральный атакующий полузащитник Самба Диалло уже в Украине и вскоре может подписать контракт.

Читайте также: Вратарь Динамо получил предложение из Европы и рвется покинуть клуб

По словам одного из вице-президентов сенегальской футбольной лиги Ибрахима Конате, Диалло покинул Академию футбола Дару Салам, где занимался ранее, и улетел в Киев. Осталось лишь уладить контракт с Динамо, сообщает Galsenfoot.com.

У Самбы Диалло есть опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Сенегала. В базе популярного ресурса Transfermarkt Самба значится, однако трансферная цена футболиста не указана.

Реклама

Напомним, что 4 апреля Динамо сыграет против Александрии в 20-м туре УПЛ.

Турнирная таблица

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.