Самый дорогой футболист мира потребовал увеличить ему зарплату

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе хочет получать 35 миллионов евро в год

Молодой нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе потребовал у клуба повышение зарплаты. Французский гранд не против подписать с 22-летним французом новый контракт, но парень хочет значительно увеличить свои доходы. Мбаппе трубует от парижан зарплату в 35 миллионов евро в год – как у его одноклубника Неймара.

Об этом сегодня пишет авторитетное испанское издание AS.

Ранее Мбаппе пригрозил убить защитника "Барселоны".

Нынешний контракт Килиана действует с июля 2018 года до конца июня 2022-го. По нему он получает "всего" около 18 миллионов евро в год. Сайт Transfermarkt считает форварда самым дорогим футболистом современности, оценивая его в 180 "лимонов", тогда как Неймара – в 128.

Неймар и Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/David Ramos

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Хотя именно за бразильца "ПСЖ" выложил "Барселоне" наибольшую сумму в истории – 222 миллиона. Сейчас собственники клуба не хотят идти на поводу Мбаппе. Стороны провели уже несколько встреч, но пока что не пришли к общему знаменателю.

Если Килиан не умерит свои аппетиты, парижане рассмотрят варианты с его продажей. Тем более, от "Реала", "Барсы" или "Ливерпуля" можно получить довольно солидные отступные. Интересно, что на днях фанаты "Ливерпуля" начали собирать деньги на покупку француза.

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Смотрите, как Килиан сделал хе-трик в матче Лиги чемпионов с "Барселоной":