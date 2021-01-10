Самый курьезный гол года! "Бохум" забил, пока их игрок валялся на газоне (видео)

В матче 15-го тура второй немецкой Бундеслиги футболисты "Бохума" на выезде забили "Яну Регенсбургу" гол, претендующий на статус самого курьезного в 2021 году.

На 80-й минуте встречи при счете 0:0 против игрока "Бохума" нарушили правила. Однако судья не успел дать сигнал, что исполнять стандарт нужно только по свистку.

В итоге, пока пострадавший футболист лежал на газоне, его партнер по команде подбежал к мячу и оперативно разыграл штрафной, что стало полной неожиданностью для игроков "Регенсбурга". Воспользовавшись замешательством хозяев, нападающий "Бохума" Симон Цоллер забил гол.

В добавленное же время футболисты "Бохума", за который в свое время играл украинский форвард Алексей Белик, увеличили свое преимущество и довели встречу до победы со счетом 2:0.

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"Бохум" набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице второй немецкой Бундеслиги. "Регенсбург" с 17 пунктами располагается на 14-й строчке.

Отметим, что самой преданной поклонницей Симона Цоллера, ставшего автором курьезного гола в ворота "Регенсбурга", является немецкая телеведущая Лора Вонторра – по "совместительству" жена нападающего.

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