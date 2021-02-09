Сбежал из России в Италию: чемпион Европейских игр сменил гражданство перед Олимпиадой

Россия потеряла победителя Европейских игр 2019 года в Минске, борца греко-римского стиля Заура Кабалоева. Талантливый спортсмен сменил российское гражданство на итальянское. Кабалоев выступает в весе до 63 кг. Ранее два российских борца получили по 4 года дисквалификации.

"Заур будет выступать за Италию, он уволился, сменил гражданство — смысла его удерживать не было", – цитирует президента Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили ТАСС.

Заур Кабалоев / Фото: Instagram

При этом Мамиашвили теперь уже не верит в перспективы 28-летнего Заура на Олимпийских играх-2020:

"Сможет ли он составить конкуренцию российским борцам в Токио? Не думаю. На адаптацию после перехода обычно уходит два года, плюс вне сборной составить конкуренцию ему будет крайне сложно".

Отметим, что на Европейских играх-2019 Кабалоев победил в весовой категории до 67 кг. Он также является бронзовым призером (до 63 кг) чемпионата Европы в Каспийске 2018 года и двукратным чемпионом России.

Ранее благодаря допингу россиянина украинский силач стал дважды чемпионом Европы.