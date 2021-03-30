Сборная Казахстана в Киеве: без самой дорогой звезды, но с орущими на весь "Борисполь" фанами

Аутсайдеры группы выйдут на матч с Украиной после "сухого" поражения от французов

Сборная Казахстана прибыла в Киев и уже обживается в украинской столице перед матчем отбора ЧМ-2022 с командой Андрея Шевченко, который состоится в среду, 31 марта, на НСК "Олимпийский". Начало – в 21:45.

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В аэропорту "Борисполь" футболистов сборной Казахстана встречал десяток их соотечественников с национальными флагами. Парни на весь аэропорт скандировали речевки, желая казахстанской команде удачи на НСК.

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов на матч против Украины взял 27 футболистов, сообщает Vesti.kz.

Вратари: Александр Мокин (Тобол), Стас Покатилов (Кайрат), Мухамеджан Сейсен (Тараз), Бекхан Шайзада (Ордабасы)

Александр Мокин (Тобол), Стас Покатилов (Кайрат), Мухамеджан Сейсен (Тараз), Бекхан Шайзада (Ордабасы) Защитники: Марат Быстров (Ахмат, Россия), Абзал Бейсебеков (Астана), Темирлан Ерланов (Ордабасы), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все – Тобол), Нуралы Алип (Кайрат), Ян Вороговский (Беерсхот, Бельгия), Тимур Рудосельский (Лори Ванадзор, Армения), Тимур Досмагамбетов (Ордабасы)

Марат Быстров (Ахмат, Россия), Абзал Бейсебеков (Астана), Темирлан Ерланов (Ордабасы), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все – Тобол), Нуралы Алип (Кайрат), Ян Вороговский (Беерсхот, Бельгия), Тимур Рудосельский (Лори Ванадзор, Армения), Тимур Досмагамбетов (Ордабасы) Полузащитники: Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все – Тобол), Рамазан Оразов (Чайка, Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба – Кайрат), Владислав Васильев (Энергетик-БГУ, Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба – Ордабасы), Максим Федин, Максим Самородов (оба – Актобе)

Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все – Тобол), Рамазан Оразов (Чайка, Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба – Кайрат), Владислав Васильев (Энергетик-БГУ, Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба – Ордабасы), Максим Федин, Максим Самородов (оба – Актобе) Нападающие: Абат Аймбетов (Крылья Советов, Россия), Рамазан Каримов (Каспий)

Сборная Казахстана / Фото: Reuters

Отметим, что из-за травмы матч с Украиной у Казахстана пропустит полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов – самый дорогой игрок своей сборной. Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро.

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Напомним, Украина в предыдущих матчах отбора на ЧМ-2022 сыграла вничью 1:1 с Францией в Париже и с Финляндией в Киеве. Казахстан же в Нур-Султане уступил французам 0:2.