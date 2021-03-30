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Сборная Казахстана в Киеве: без самой дорогой звезды, но с орущими на весь "Борисполь" фанами

30 марта, 16:16

Олег Люлька

Аутсайдеры группы выйдут на матч с Украиной после "сухого" поражения от французов

Сборная Казахстана прибыла в Киев и уже обживается в украинской столице перед матчем отбора ЧМ-2022 с командой Андрея Шевченко, который состоится в среду, 31 марта, на НСК "Олимпийский". Начало – в 21:45.

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В аэропорту "Борисполь" футболистов сборной Казахстана встречал десяток их соотечественников с национальными флагами. Парни на весь аэропорт скандировали речевки, желая казахстанской команде удачи на НСК.

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов на матч против Украины взял 27 футболистов, сообщает Vesti.kz.

Сборная Казахстана / Фото: Reuters

Отметим, что из-за травмы матч с Украиной у Казахстана пропустит полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов – самый дорогой игрок своей сборной. Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро.

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Напомним, Украина в предыдущих матчах отбора на ЧМ-2022 сыграла вничью 1:1 с Францией в Париже и с Финляндией в Киеве. Казахстан же в Нур-Султане уступил французам 0:2.

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Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Казахстана

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