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Сборная миллионеров: как выглядит команда из самых дорогих игроков чемпионата Украины

13 февраля, 09:30

Александр Трикиша

Сборная самых дорогих игроков УПЛ, а также "дрим-тим" без представителей "Динамо" и "Шахтера"

Сегодня после зимней паузы возобновляется чемпионат Украины. "Спорт.Сегодня" составил символическую сборную из самых дорогих игроков Премьер-лиги согласно их позиции на поле и цен на популярном портале Transfermarkt. Мы выбрали популярную нынче схему 4-3-3.

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В сборную самых дорогих игроков чемпионата Украины вошли восемь игроков "Шахтера" и еще три представителя "Динамо". К слову, киевляне могут похвастаться самым дорогим игроком в чемпионате и среди украинцев в целом – это Виктор Цыганков. Общая стоимость такой "команды мечты" составляет 126 миллионов евро.

А вот сборная чемпионата Украины без представителей наших грандов дешевле почти в 10 раз. Самыми дорогими игроками в этой команде является Дмитрий Иванисеня из "Зари" и Ефим Конопля из "Десны" – оба оцениваются в 2 млн евро.

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Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в Суперкубке Украины:

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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