Сборная миллионеров: как выглядит команда из самых дорогих игроков чемпионата Украины

Сборная самых дорогих игроков УПЛ, а также "дрим-тим" без представителей "Динамо" и "Шахтера"

Сегодня после зимней паузы возобновляется чемпионат Украины. "Спорт.Сегодня" составил символическую сборную из самых дорогих игроков Премьер-лиги согласно их позиции на поле и цен на популярном портале Transfermarkt. Мы выбрали популярную нынче схему 4-3-3.

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В сборную самых дорогих игроков чемпионата Украины вошли восемь игроков "Шахтера" и еще три представителя "Динамо". К слову, киевляне могут похвастаться самым дорогим игроком в чемпионате и среди украинцев в целом – это Виктор Цыганков. Общая стоимость такой "команды мечты" составляет 126 миллионов евро.

Вратарь: Анатолий Трубин ("Шахтер")

Анатолий Трубин ("Шахтер") Защитники: Додо ("Шахтер"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Сергей Кривцов ("Шахтер"), Виталий Миколенко ("Динамо")

Додо ("Шахтер"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Сергей Кривцов ("Шахтер"), Виталий Миколенко ("Динамо") Полузащитники: Тарас Степаненко ("Шахтер"), Маркос Антонио ("Шахтер"), Алан Патрик ("Шахтер"), Виктор Цыганков ("Динамо"), Манор Соломон ("Шахтер")

Тарас Степаненко ("Шахтер"), Маркос Антонио ("Шахтер"), Алан Патрик ("Шахтер"), Виктор Цыганков ("Динамо"), Манор Соломон ("Шахтер") Нападающий: Владислав Супряга ("Динамо")

А вот сборная чемпионата Украины без представителей наших грандов дешевле почти в 10 раз. Самыми дорогими игроками в этой команде является Дмитрий Иванисеня из "Зари" и Ефим Конопля из "Десны" – оба оцениваются в 2 млн евро.

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Вратарь: Никита Шевченко ("Заря")

Никита Шевченко ("Заря") Защитники: Ефим Конопля ("Десна"), Джоэль Абу Хана ("Заря"), Владислав Бабогло ("Александрия"), Андрей Цыганикс ("Заря")

Ефим Конопля ("Десна"), Джоэль Абу Хана ("Заря"), Владислав Бабогло ("Александрия"), Андрей Цыганикс ("Заря") Полузащитники: Дмитрий Иванисеня ("Заря"), Оливер Тилль ("Ворскла"), Дмитрий Мишнев ("Мариуполь"), Георгий Цитаишвили ("Ворскла"), Максим Третьяков ("Александрия")

Дмитрий Иванисеня ("Заря"), Оливер Тилль ("Ворскла"), Дмитрий Мишнев ("Мариуполь"), Георгий Цитаишвили ("Ворскла"), Максим Третьяков ("Александрия") Нападающий: Даниил Сикан ("Мариуполь")

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в Суперкубке Украины: