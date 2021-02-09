Сборная Швеции отравилась во время изоляции в гостинице

А врач команды Пер Андерссон не выходит на связь с журналистами

Лыжники сборной Швеции пострадали от пищевого отравления в Ульрисехамне. Перед этапом Кубка мира в прошедшие выходные команда заселилась в отель Lassalyckan, где намеревалась оставаться по окончании этапа и покидать отель только для участия в гонках чемпионата Швеции в Буросе. Ранее шведская лыжница разбила лицо в кровь.

Однако пробежавшая спринт в субботу Мария Нордстрем не смогла сегодня выступить в Буросе из-за последствий отравления. Как сообщает Aftonbladet, руководство сборной отказалось комментировать информацию. Поэтому неясно, сколько человек пострадало, и какого рода помощь они получили.

Лыжницы / Фото: Reuters

Спортивный директор команды Андерс Бистрем переадресовал вопрос врачу сборной Перу Андерссону, с которым журналисты Aftonbladet не смогли связаться.

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Одна из лыжниц Анна Дювик уехала из отеля в воскресенье после того, как получила сообщение от руководства команды, что она не попала в состав на чемпионат мира-2021.

"Я была там, но со мной все в порядке. Я слышала, что кому-то стало плохо, и меня спрашивали, как я себя чувствую", – сказала Дювик.

Ранее мы также писали, что звезда лыжных гонок даже не заметила, как сломала ногу.