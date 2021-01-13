Сборная США снялась с чемпионата мира из-за вспышки коронавируса

Решение о замене американцев приняли в день старта турнира в Египте

Сразу 18 игроков сборной США заразились COVID-19 перед чемпионатом мира по гандболу-2021, и команда вынуждена была отказаться от поездки в Египет. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации гандбола. Турнир сильнейших сборных планеты стартует уже сегодня, 13 января, и завершится 31-го.

ЧМ-2021 по гандболу в Египте / Фото: iihf.com

Сборную США на чемпионате заменит команда Швейцарии, занявшая 16-е место на Евро. На предварительном этапе швейцарцы будут играть в группе E с командами Австрии, Норвегии и Франции. При этом американцы не участвовали в чемпионатах мира с 2001 года – и вот опять пропускают.

Но североамериканцы не единственные жертвы коронавируса. Ранее стало известно, что команда Чехии не выступит на чемпионате мира из-за заражения нескольких игроков сборной. Чехию на турнире заменит сборная Северной Македонии.

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Напомним, что это будет первый чемпионат мира по гандболу, где в финальной части турнира примут участие 32 сборные. Турнир в Северной Африке пройдет без зрителей. Такое решение принято 10 января на совещании президента Международной федерации гандбола Хассана Мустафы с представителями правительства страны-хозяйки.

Мужская сборная Украины провалила чемпионат Европы-2020 и не смогла отобраться на мундиаль в Египет.

Ранее успешный гандболист сыграл в нападении футбольной сборной Фарерских островов.

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