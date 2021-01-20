Сборная Украины получила еще одного соперника перед Евро. Все наши матчи в 2021 году

Нынешний год обещает стать для украинской национальной команды по футболу очень насыщенным. В 2021-м подопечные Андрея Шевченко проведут не менее 14 матчей. В частности, появилось известие о новом сопернике перед финальной частью Евро. А позавчера стало известно, что сборную Украины за отмену матча со Швейцарией могут помиловать 16 февраля.

Накануне чемпионата Европы "сине-желтые" сыграют три контрольных матча, о чем в передаче "Главная команда" на канале "Футбол" сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

23 мая сборная Украины примет Бахрейн, 3 июня – Северную Ирландию, 7 июня – Кипр. Все встречи планируется провести на домашних полях. Команда Бахрейна занимает 97-е место в рейтинге ФИФА, британцы – 45-е, киприоты – 100-е. Встречи организованы по просьбе тренерского штаба.

В финальной же части Евро-2020 у наших футболистов запланированы поединки с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

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Напомним, что сборная Украины сыграет в отборочном турнире чемпионата мира-2022 с соперниками из Боснии и Герцеговины, Франции, Казахстана и Финляндии. Три матча пройдут в конце марта, еще пять – осенью.

Вспомним, как украинцы обыграли испанцев в Лиге наций: