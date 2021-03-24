Сборная Украины сыграла вничью с чемпионами мира: вот это старт отбора на ЧМ-2022!

Наша команда удачно стартовала в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины блестяще начала отбор чемпионата мира 2022 года. На выезде наша команда сыграла вничью с чемпионами мира! Мы вели онлайн-трансляцию матча Франция – Украина.

Впервые в карьере "сине-желтых" на поле с капитанской повязкой вывел полузащитник "МанСити" Александр Зинченко. В возрасте 24 года и 98 дней он стал самым молодым капитаном сборной Украины в истории. На год превзошел достижение Анатолия Тимощука.

Матч на "Стад де Франс" хозяева поля начали с контроля мяча, постепенно зажимая нас в своей штрафной. И быстро вышли вперед. Антуан Гризманн шикарно закрутил мяч в дальнюю "девятку". Но перед этим, участвовавший в голевой атаке Бенжамен Павар был в офсайде. VAR на игре не работал и рефери засчитал взятие ворот.

Для Гризманна этот мяч стал 34-м в футболке сборной Франции. Он догнал Давида Трезеге. Больше голов забивали лишь Мишель Платини (41 гол), Оливье Жиру (44) и Тьерри Анри (51).

К чести, сборная Украины не расклеилась. Наша команда пыталась играть очень дисциплинированно в обороне и при возможности переходить половину поля. Пара вылазок к чужим воротам была холостыми, а вот после перерыва нам удалось забить гол. Караваев получил мяч на фланге, вошел в штрафную, скинул на Сидорчука. Тот пробил по воротам, мяч угодил в Кимпембе, сменил траекторию и влетел в сетку.

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Больше до конца матча голов команды не забили. Даже особо и голевых моментов не было. Заслуженная ничья команды Андрея Шевченко.

Франция – Украина – 1:1

Гол: Гризманн (19) – Кимпембе (57, авт)

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Люка Эрнандес – Канте, Рабьо – Коман (Дембеле, 63), Гризманн, Мбаппе (Мартьяль, 77) – Жиру (Погба, 63).

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук (Коваленко, 79), Малиновский, Зинченко, Шапаренко (Зубков, 86) – Яремчук (Мораес, 72).

Свой следующий матч Украина проведет в воскресенье в Киеве, наш соперник – Финляндия. Финны сыграли вничью с Боснией – 2:2.