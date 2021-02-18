Сборная Украины узнала свое место в первом рейтинге ФИФА за 2021 год

ФИФА обнародовала первый в 2021 году рейтинг национальных сборных. Украина сохранила за собой 24-е место, на котором финишировала в 2020-м.

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Сборная Украины / Фото: УАФ

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В связи с тем, что с момента последнего обновления не было международных пауз для игр сборных, положение большинства команд не изменилось. Лидером рейтинга по-прежнему является сборная Бельгии. Действующие чемпионы мира французы занимают второе место. Далее располагаются Бразилия, Англия и Португалия.

В ТОП-50 рейтинга произошли следующие изменения: Марокко набрало 7 очков и поднялось на 33-е место, опередив Нигерию, Парагвай и Словакию. Коста-Рика взобралась на 50-ю строчку благодаря тому, что Камерун потерял один балл.

Что касается соперников Украины по предстоящей финальной части Евро, то выше нас в рейтинге – Нидерланды и Австрия, значительно ниже – Северная Македония.

Рейтинг ФИФА