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Сборная Украины узнала свое место в рейтинге ФИФА после неудач в отборе ЧМ-2022

7 апреля, 16:00

Олег Люлька

Несмотря на потерю очков, команда Шевченко осталась на 24-й строчке

Украина сохранила свою позицию в рейтинге национальных сборных от ФИФА несмотря на то, что после удачного матча с чемпионами мира французами (1:1) с тем же счетом завершила поединки против Финляндии и Казахстана, в которых от нее ждали побед. Подопечные Андрея Шевченко продолжают занимать 24-е место.

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Рейтинг сборных ФИФА от 7 апреля

Сборная Украины / Фото: Reuters

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Напомним, на групповом этапе финальной части Евро команда Андрея Шевченко сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го).

При этом ради подготовки сборной Украины к Евро чемпионат Украины закончится на неделю раньше – не 16, а 9 мая.

Смотрите, как Украина сыграла 1:1 с Францией, Финляндией и Казахстаном

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Андрей Шевченко Сборная Украины рейтинг ФИФА

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