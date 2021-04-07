Сборная Украины узнала свое место в рейтинге ФИФА после неудач в отборе ЧМ-2022

Украина сохранила свою позицию в рейтинге национальных сборных от ФИФА несмотря на то, что после удачного матча с чемпионами мира французами (1:1) с тем же счетом завершила поединки против Финляндии и Казахстана, в которых от нее ждали побед. Подопечные Андрея Шевченко продолжают занимать 24-е место.

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Рейтинг сборных ФИФА от 7 апреля

1 (1*). Бельгия – 1783,38 очка

2 (2). Франция – 1757,3

3 (3). Бразилия – 1742,65

4 (4). Англия – 1686,78

5 (5). Португалия – 1666,12

6 (6). Испания – 1648,13

7 (10). Италия – 1642,06

8 (7). Аргентина – 1641,95

9 (8). Уругвай – 1639,08

10 (12). Дания – 1631,55

11 (9). Мексика – 1629,56

16 (14). Нидерланды – 1598.04

23 (23). Австрия – 1523.42

24 (24). УКРАИНА – 1515.85

62 (65). Северная Македония – 1374.73

в скобках – место в предыдущем рейтинге

Сборная Украины / Фото: Reuters

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Напомним, на групповом этапе финальной части Евро команда Андрея Шевченко сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го).

При этом ради подготовки сборной Украины к Евро чемпионат Украины закончится на неделю раньше – не 16, а 9 мая.

Смотрите, как Украина сыграла 1:1 с Францией, Финляндией и Казахстаном