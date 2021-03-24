Счастливое число Шевы: как сборная Украины стартовала в отборе на ЧМ в предыдущие разы

Сборная Украины в седьмой раз примет участие в отборе на чемпионат мира. Онлайн матча Франция – Украина есть на нашем сайте. Дебютной для нашей команды стала квалификация на ЧМ-1998 во Франции. Но прибиться в основную сетку украинцы смогли лишь один раз – фартовым стал Олег Блохин и его ЧМ-2006.

Франция – Украина: где смотреть первый матч квалификации ЧМ-2022

Накануне матча со сборной Франции в первом туре отбора на Чм-2022 предлагаем вспомнить, как украинцы стартовали в отборе и во что это в итоге вылилось.

ЧМ-1998

В первом туре Украина на выезде минимально одолела Северную Ирландию (1:0). В дальнейшем наша команда одержала еще пять побед при двух поражениях и стала второй, уступив лидерство Германии. А вот в плей-офф удача к нашим не повернулась – Украина по сумме двух матчей уступила Хорватии (0:2 и 1:1) и осталась без мундиаля.

ЧМ-2002

Команда Валерия Лобановского была одним из фаворитов на выход из отборочной группы, однако уже в стартовом матче дома уступила Польше 1:3. Это поражение так и осталось единственным для нашей команды, но догнать тех же поляков им не удалось. Снова плей-офф и снова – неудача. На этот раз за бортом ЧМ нас оставили будущие финалисты немцы (1:1, 1:4).

ЧМ-2006

В стартовом матче Украина вымучила выездную победу с Данией (1:1), а спустя четыре дня одержала не менее тяжелую победу над Казахстаном (2:1). Неплохой старт в отборе наши футболисты подкрепили в дальнейших матчах, гарантировав себе первое место за два тура до конца квалификации.

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Финальная часть началась для нашей команды с ужасного поражения от Испании – 0:4. Но затем был разгром Саудовской Аравии и победа над Тунисом, что позволило украинцам выйти в 1/8 финала. Там наша команда выдала сумасшедший матч со Швейцарией с серией пенальти, паненкой Милевского, корвалолом Блохина, но это уже совсем другая история…

ЧМ-2010

Украина стартовала с минимальной победы над Беларусью (1:0) во Львове. За весь отборочный турнир наша команда проиграла лишь один матч – Англии, но сумела взять у них реванш в Днепре. Правда, этого хватило лишь для второго места и очередных стыковых матчах. А там нас уже ждала Греция и слезы Шевы…

ЧМ-2014

Команда Олега Блохина стартовала с выездной ничьей против Англии (1:1), однако затем коуч бросил команду ради "Динамо". Пока в федерации искали ему замену, сборная провалила матчи против Молдовы (0:0) и Черногории (0:1). Тем не менее под руководством Михаила Фоменко команда выдала невероятную серию и лишь неудачный старт не позволил нашей команде занять первое место. Далее Украину ждал плей-офф против Франции. В Киеве украинцы одержали героическую победу со счетом 2:0 и, казалось, что вот сейчас проклятье стыковых матчей должно нас отпустить, но в ответке во Франции наша команда разгромно проиграла 0:3 и снова наблюдала за мундиалем по телевизору.

ЧМ-2018

Андрей Шевченко стартовал на посту главного тренера сборной Украины с ничьей против Исландии (1:1). На протяжении отбора Шева притирался к команде, искал лучшие взаимосвязи, поэтому результаты не поражали стабильностью. Впервые за время независимости Украина заняла третье место в отборе и не дотянулась даже до плей-офф. Хотя, это, может, даже к лучшему. Кстати, тогда же появились разговоры, что Украина все равно не поехала бы на ЧМ-2018 в Россию, даже если бы завоевала путевку.

Будем надеяться, что седьмая попытка пробиться на чемпионат мира станет фартовой для Шевченко, ведь это его счастливый номер!

Смотрите, как Украина играла против Франции в предыдущем матче: