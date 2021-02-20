"Считала деньги, чтобы их хватило до конца месяца": откровения невесты Роналду

Джорджина Родригес, невеста одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, рассказала о своем отношении к деньгам.

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"Теперь я могу помогать другим, и это мне нравится больше всего. Я также знаю, что значит начинать с самых низов и подсчитывать деньги, чтобы их хватило до конца месяца. Это правда, что я не всегда сияла своей красотой, но я всегда была счастлива", – призналась Джорджина.

Напомним, что в конце января Джорджине исполнилось 27 лет. А потом в итальянских СМИ появились подробности отдыха пары. Оказалось, Криштиану и Джорджина побывали на горнолыжном курорте, который находится в "оранжевой зоне". Они спрятались в гостинице, которая официально закрыта. Но во время прогулок и катания по снегу их засняли на фото и видео. Вскоре, правда, кадры удалили, но было поздно. Роналду грозит штраф за нарушение карантина.