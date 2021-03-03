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Сдавать билеты? Иностранных болельщиков хотят не пустить на Олимпиаду-2020

3 марта, 13:48

Любомир Луканюк

Безопасность будет приоритетом при проведении Игр в Токио

Олимпийские игры в Токио могут пройти без зарубежных зрителей. Такие меры могут быть приняты в целях противодействия пандемии коронавируса.

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Этот вопрос будет обсуждаться на встрече властей Токио, Японии и Международного олимпийского комитета. По словам президента МОК Томаса Баха безопасность будет приоритетом при проведении Олимпиады.

При этом организаторы Олимпиады уже продали на мероприятия Игр 4,48 млн билетов.

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Кстати, МОК ввел строгие ограничения для атлетов в Токио.

Требования для спортсменов на Играх:

Смотрите, какие награды подготовили для призеров Олимпиады

Напомним, что из-за пандемии Игры в Японии перенесли на 2021 год. Теперь Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Ранее мы писали, что олимпийский чемпион готов пропустить Токио-2020.

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