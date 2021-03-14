Сегодня кто-то потеряет очки: прогноз комментатора на матч "Заря" – "Динамо"

Сегодня луганская "Заря" и киевское "Динамо" сойдутся в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет в Запорожье на "Славутич Арене" и начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча "Заря" – "Динамо".

"Динамо" после поражения в Лиге Европы от "Вильярреала", очень непростого и энергозатратного матча, в котором они не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, едет в гости к набравшей отличную форму "Заре". Луганчане идут на третьем месте, отставая от "Шахтера" на четыре очка, но имея игру в запасе. На их счету серия из пятнадцати матчей без поражений на внутренней арене и из восьми побед кряду. В эту полосу входит ничья и победа над "Шахтером" пару недель назад в Киеве, а также мировая с "бело-синими" в октябре (1:1). Последний раз команда Скрипника проигрывала 13 сентября "Мариуполю" (0:1) и с тех пор только в одном матче не смогла забить. Более того, уже три матча луганчане не пропускают голов. А в прошлом туре они уничтожили ПФК "Львов" (4:0) благодаря дублям Гладкого и Аллахяра. Этот поединок стал сотым для Владислава Кочергина в футболке "Зари".

"Динамо" остается единоличным лидером Премьер-лиги, опережая "Шахтер" на четыре балла. На внутренней арене подопечные Луческу не проигрывают с 8 ноября прошлого года – восемь игр кряду. В двух последних турах, встречаясь с аутсайдерами, "Львовом" и "Минаем", столичные футболисты забили семь голов. В лазарете по-прежнему немалая группа исполнителей – Нещерет, Бурда, Костевич и Бэлуцэ. Денис Попов, возможно, сможет принять участие, а Виктор Цыганков успел восстановиться и сыграл против "Вильярреала".

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"Заря" представляется командой, способной отобрать очки у "Динамо". Думаю, они не проиграют, склоняюсь к ничье. Ожидаю, что голов в обоих таймах не будет.