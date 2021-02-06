Секс-бомба! Девушка динамовца – в шикарной форме после родов

Украинская теннисистка Ольга Янчук, в конце ноября родившая сына люксембургскому легионеру "Динамо" Жерсону Родригесу, набрала шикарную форму за два с лишним месяца материнства. Модельный подиум по Оле просто плачет!
"Добро пожаловать на вечеринку, детка!", "Пусть удивляются", – так подписывает свои фото в Instagram Ольга Янчук, заставляя фолловеров задаваться вопросом: "А она вообще рожала?"
Стоит отметить, что некоторые наряды Ольги весьма откровенны – спортсменка-блондинка не стесняется засвечивать грудь.
ТОП-5 снимков Ольги Янчук после рождения Жерсона Джуниора
"Твоя естественная красота – ошеломительна", "Вах-вах!" и "Огонь огненный" – такими комплиментами награждают Ольгу Янчук ее подписчики
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Между тем есть вероятность, что возлюбленный Ольги Янчук вскоре сменит клуб. Как мы писали ранее, Жерсон Родригес может перебраться в "Хатайспор", а из этого турецкого клуба в Киев, не исключено, переедет габонский форвард Аарон Бупендза.
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