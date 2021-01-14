Секс-символ мирового биатлона продолжает страдать от коронавируса

Итальянка Лиза Виттоцци каждый день чувствует усталость, чего до COVID с ней не было

Секс-символ мирового биатлона итальянка Лиза Виттоцци призналась, что до сих пор не пришла в себя после того как два месяца назад перенесла коронавирус. 25-летнюю спортсменку, налогового инспектора по профессии, преследует хроническая усталость.

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"Мне очень тяжело, потому что я каждый день чувствую себя уставшей. Мне не хватает энергии, и мое тело плохо себя чувствует. Это очень тяжело. Связано ли это с коронавирусом? Наверняка не скажу, но думаю, что да. Потому что в октябре я чувствовала себя очень хорошо, а после заражения коронавирусом все стало по-другому. Я переживаю за свое здоровье"

"Разговаривала с Паулиной Фиалковой (словацкой биатлонисткой), и она сказала мне, что у нее такие же проблемы, как и у меня, но, к счастью, у меня нет сложностей с дыханием. Не знаю, к чему это приведет. Надеюсь, мы с ней поправимся", – цитирует Лизу Виттоцци NRK

Лиза Виттоцци/Фото Sportschau

Ранее, на фоне обнаружения нового штамма коронавируса, 80 процентов японцев высказались против проведения Олимпиады в Токио летом 2021-го. Однако исполнительный директор оргкомитета Игр Тосиро Муто утверждает, что они "вообще не думают об отмене соревнований".