Секс-символ UFC будет разбивать лица соперников кулаками, а тренировалась с украинкой

Пейдж Ванзант ушла из UFC и тут же получила главный поединок вечера

Секс-символ UFC американка Пейдж Ванзант ушла из самого престижного промоушена в смешанных единоборствах и активно готовится к дебюту в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Четвертый сезон стартует в ночь с 5 на 6 февраля, и в главном бою вечера в ринг выйдет красотка Ванзант, которая выложила видео со своей тренировки.

"В пятницу мы идем на войну. Не пропустите", – сделала анонс Пейдж в своем Instagram.

Соперница Ванзант, Британи Харт, имеет больше опыта кулачных боев – провела уже три поединка, а ее профильным видом является бокс. В 2018 году она дралась за титул чемпионки лиги в полулегком весе с экс-бойцом UFC Бек Роулингс и проиграла раздельным решением судей. Кстати, при подготовке к бою Ванзант спарринговалась с украинским бойцом UFC Мариной Мороз.

Ванзант в ММА провела 13 боев – 8 побед и 5 поражений. Пейдж, помимо выступлений в смешанных единоборствах, заработала любовь фанатов благодаря голым снимкам во время карантина. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в сеть фото ню.

Да и в целом Пейдж любит баловать фоловеров своими сексуальными фото в бикине. У нее в Instagram уже 2,7 млн подписчиков.

Смотрите, как Пейдж Ванзант на карантине весело тренировалась с мужем

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram