Секс-символ UFC завлекает на собственный сайт эротическим видео

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант продолжает раскручивать собственный сайт, где девушка продает интимные фото и видео. На этот раз красотка опубликовала эротическое видео с призывом подписаться на нее.

"Спасибо вам всем за поддержку на моем фан-сайте. Мне так весело болтать со всеми вами и делиться сексуальным контентом с моими сексуальными поклонниками", – прокомментировала видео спортсменка на своей странице в Instagram.

Смотрите больше фото Пейдж Ванзант

Читайте также: