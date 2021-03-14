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Секс-символ украинского спорта удивила своим видом в Египте

14 марта, 17:34

Олег Люлька

А чалма идет Юлии Левченко!

Секс-символ украинского спорта Юлия Левченко после не самого удачного выступления на чемпионате Европы в закрытом помещении в Польше, где она заняла лишь четвертое место в прыжках в высоту, решила хорошенько отдохнуть.

Очаровательная легкоатлетка отправилась в Египет, и уже поделилась фотографией из Хургады у себя в Instagram.

"Люблю солнце", – так 23-летняя Юлия Левченко подписала снимок, на котором она предстала перед фолловерами в оригинальной оранжевой чалме

А Юлии – идет!

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Напомним, на недавнем чемпионате Европы в Польше "золото" выиграла другая украинка Ярослава Магучих, преодолевшая планку на высоте два метра. Второй стала ее соотечественница Ирина Геращенко (1.98), тогда как Юлия Левченко замкнула ТОП-4 с результатом 1.94.

Смотрите больше фото Юлии Левченко

Напомним, не так давно Юлия Левченко прокатилась на самом длинном троллее Украины и покорила Говерлу.

Юлия Левченко прокатилась на самом длинном троллее Украины Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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