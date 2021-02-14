Сексапильная блондинка получила от тренера "Динамо" сюрприз с футбольным оттенком

Жена одного из тренеров киевского "Динамо" Олега Гусева Мария показала сказочной красоты подарок, который получила от супруга по случаю Дня святого Валентина. Любимчик болельщиков столичного клуба преподнес своей возлюбленной огромнейший букет из роз василькового цвета! Как известно, синий и белый – это цвета "Динамо".

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"Моя необычная валентинка", – подписала у себя в Instagram Мария Гусева фото с букетом-гигантом.

"Красоте – красоту!" – комментируют букет для Марии Гусевой ее фолловеры.

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Ранее Мария поведала, как познакомилась с Олегом Гусевым.

"Те, кто со мной давно, знают, что я работала моделью и жила в Азии определенное время. В один из отпусков, когда я только вернулась из Токио (кстати, накануне тех ужасных событий с землетрясением в Японии в 2011), подруги пригласили меня увидеться с ними и пойти в клуб. Моя компания и компания мужа оказались знакомы".

"Вначале со мной стал знакомиться совсем другой футболист, а вот мне сразу приглянулся только Олег. Он взял все в свои руки и сказал, что хочет, чтобы я стала его женой и у меня есть три дня подумать".

"Я совсем не интересовалась футболом на тот момент, даже не знала, кто он и что он. Не понимала, как в его возрасте можно заниматься такими несерьезными вещами. Еще и до дома подвез на такси. Ну, все, думаю, надо ему помочь серьезно взглянуть на жизнь", – рассказывала о тех событиях очаровательная блондинка.

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