Сексапильная девушка игрока "Шахтера" добралась до волшебных дымоходов

Защитник "горняков" в Турции отдыхает, а уже через неделю его там ждет усердная работа

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь и его возлюбленная журналистка Даша Савина претендуют на титул самой неуловимой пары зимних футбольных каникул. Еще недавно футболист сборной катал огненную девушку на вертолете над Доминиканой.

После этого Даша Савина и Валерий Бондарь уже погоняли на квадроциклах по снегу в Харькове. При этом сексапильная блондинка отметила, что у них – "не только отношения парня и девушки, они еще могут быть друг для друга друзьями".

А уже сегодня парочка прилетела в турецкую Каппадокию, известную одним из самых необычных ландшафтов мира, где Валерий с Дарьей смогут полюбоваться волшебными дымоходами – высокими конусообразными скальными образованиями.

Фото с новой точки зимнего отдыха Даша Савина уже опубликовала у себя в Instagram.

"Вчера разложили одни чемоданы, собрали другие, а уже сегодня с самого утра в прекрасной Каппадокии. Мечтам свойственно сбываться! Наконец-то я здесь. Даже не верю своим глазам. Жизнь прекрасна!" – поделилась своим счастьем девушка защитника "Шахтера" и чемпиона мира среди молодежи Валерия Бондаря Даша Савина

Интересно, что вскоре после отдыха в Турции Валерию Бондарю придется там же усердно поработать. Сбор "Шахтера" в Анталье стартует 17 января.

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Напомним, Даша Савина долгое время встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой. Однако в начале лета 2020-го стало известно, что Супряга и Савина расстались. "Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться", – рассказала модель-журналистка.

Позже девушка появилась на публике с новым парнем. Избранником Савиной стал Валерий Бондарь. Даша признается, что с "горняком" чувствует себя, как за каменной стеной.

Валерий Бондарь и Даша Савина на квадроциклах