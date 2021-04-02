Сексуальная горнолыжница стала новым супергероем Марвел: костюмчик сидит отлично

Легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн, помимо всех своих талантов, теперь еще примерила образ Капитана Марвел – могущественного женского персонажа комиксной Вселенной Marvel. Ранее мы писали, что сексуальная горнолыжница работает такси на одном из курортов США.

"По стопам Дуэйна Джонсона! Он – супергерой, и теперь я тоже... Капитан Марвел!!!", – подписала свое изображение в Instagram Линдси, вспомнив, что "Скала" Джонсон сыграет в фильме о супергерое "Черный Адам"

"Вы были супергероем в течение долгого времени. А костюмчик сидит отлично", – отмечали фоловеры, намекая на успешную карьеру Вонн и ее упорную борьбу с травмами и рекордами. А многие отметили, что в образе Капитана Марвел она более гармонична, чем исполнительница главной роли в одноименном фильме Бри Ларсон.

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На самом деле в таком героическом образе спортсменку изобразил американский художник и графический дизайнер Алекс Мурильо. Он вспомнил, как в костюме Капитана Марвел Линдси готовилась к Олимпийских играм-2018. И так поддерживала выход фильма про офицера американских ВВС Кэрол Дэнверс, которая приняла облик супергероини.

Напомним, что Вонн завершила карьеру два года назад, когда ей было 34. Олимпийская чемпионка, обладательница Кубка мира, на тот момент рекордсменка по победам в КМ среди женщин (82), обладательница эффектной внешности и завидных спонсорских контрактов сердцем еще рвалась на склоны, но ее тело сказало: "Хватит".

Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram