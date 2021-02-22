Сексуальная машина: безжалостная блондинка из UFC захватила кабриолет в Майами

Единственная украинка в самой престижной лиге смешанных единоборств, UFC, Марина Мороз строит свою карьеру в США. Ранее между тренировками секс-символ жестокого спорта покрасовалась на Lamborghini, а теперь прокатилась по Майами на шикарном кабриолете.

Марина также поинтересовалась у подписчиков в Instagram, какую марку машины они предпочитают. Кстати, Мороз купила себе первую машину в Америке на бонус от победы на турнире. "Ухх, машина в машине сидит", – отозвался один из фоловеров.

Марина Мороз / Фото: Instagram

Свою карьеру в UFC в 2015 году украинский мастер смешанных единоборств начала в весе до 52 кг, и ее победный бой сразу же стал лучшим выступлением вечера. Сейчас в активе 29-летней Марины 10 побед, но есть и три поражения.

Недавно кровавая украинка из смешанных боев засветила грудь в США.

Ранее единственная украинка в UFC Марина Мороз голодала ради веса и боялась дышать:

"Мне тогда даже воздухом страшно было питаться. Казалось, что сейчас подышу – и килограмм прибавится. Тренер тогда говорил, что я была сильно худая с ростом 172 см. Но у меня еще и кости тяжелые. И вот даже сейчас, когда я перешла в категорию 57 кг, он говорит: "Ты как на 52 выглядишь". Я такая высокая, сухенькая, мышцы маленькие, сбитенькие. Категория 57 кг намного лучше мне подходит. А раньше под бой я практически уничтожала свое тело".

Марина Мороз о своем фермерском детстве