Сексуальная украинка с травмой взяла бронзу чемпионата мира

Фехтовальщица Валерия Проченко попала в призеры на мировом первенстве в Каире

20-летняя саблистка Валерия Проченко из Николаева завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по фехтованию в Каире.

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В четвертьфинале Проченко победила мексиканку Наталью Ботельйо – 15:14. А вот в поединке 1/2 финала с Чон Ха Йон из Южной Кореи случилась неприятность. При счете 7:5 в свою пользу украинка подвернула ногу и в итоге уступила со счетом 13:15.

Поединок за третье место на этом турнире не предусмотрен. Поэтому, проиграв в 1/2 финала будущей победительнице турнира кореянке, Валерия Проченко автоматически получила бронзу.

Отметим, что недавно Валерия вышла замуж. Ее супругом стал спортсмен-земляк – волейболист Влад Ощип.

Добавим, что саблистка Валерия Проченко – одна из главных красоток украинского спорта.

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