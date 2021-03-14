Сексуально в топике легкоатлетка показала свой "ленивый день"

Одна из самых привлекательных украинских спортсменок вновь порадовала своих почитателей. Легкоатлетка Марина Бех-Романчук сейчас проводит тренировочные сборы в Турции, но под конец недели позволила себе "ленивый день".

Тем временем секс-символ украинского спорта удивила своим видом в Египте.

Утром девушка продемонстрировала "совершенный вид" из окна своей гостиницы, которая расположена прямо у стадиона.

Марина Бех на стадионе в Турции

На прошлой неделе чемпионки-красавицы подняли Украину в ТОП-6 Евро по легкой атлетике.

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Показала Марина и другой "совершенный вид" – себя саму. Кокетливо поправив волосы, прыгунья в длину предстала в топике, подчеркнув прекрасные черты своей фигуры. "Ленивый день", – подписала спортсменка небольшой видеоролик.

Марина Бех-Романчук

Напомним, в начале марта Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в помещении. Теперь звезда готовится к выступлению на летних Олимпийских играх в Токио.

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Смотрите, как Марина нежилась в необычной ванне:

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram