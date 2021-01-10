Сексуальные мамочки: жены звезд украинского футбола догуливают отпуск на Карибах

Виктория Коноплянка и Татьяна Кравченко поделились неописуемой красотой своего отдыха

Несмотря на то, что уже скоро "Шахтер" и "Динамо" начнут подготовку ко второй части сезона, еще не все футболисты наших клубов-грандов вернулись из теплых краев. В частности, Евгений Коноплянка со своей женой Викторией догуливает отпуск в Мексике.

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Пара выбрала местом отпуска Плайю-дель-Кармен – город на полуострове Юкатан, омываемый водами Карибского моря. Здесь много пляжей, окаймленных пальмами, а вдоль побережья тянутся коралловые рифы.

"Красота вокруг нас", – написала в Instagram Виктория Коноплянка

Но фолловеры Виктории отметили, что очаровательна на снимке – не только природа.

"Красивое фото с шикарной девушкой", "Очень красиво и нежно", – пишут они

Отметим, что супруги Коноплянки со своими двумя детьми отдыхают в Мексике с друзьями – семейством экс-футболиста "Динамо", а ныне игрока "Днепра-1" Сергея Кравченко и его жены Татьяны. Которые тоже взяли с собой двух своих деток.

"Превращаемся в мексиканких амазонок", – пишет у себя в Instagram Татьяна Кравченко

Напомним, уже в ближайшие дни "Шахтер" Евгения Коноплянки выходит из отпуска. Сбор "горняков" в турецкой Анталье стартует 17 января.